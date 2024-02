Esther Mucznik: A guerra em Gaza está a aumentar o antissemitismo

Esther Mucznik é um dos rostos mais conhecidos da comunidade israelita em Portugal e tem-se dedicado à divulgação e ao estudo da história judaica. Agora, quis contar a sua própria história no livro "Uma família judaica - de Varsóvia e Brody a Lisboa e Telavive", editado pela D. Quixote. Considera-se uma judia "fora da caixa". Em Paris, onde estudou sociologia na Sorbonne, assistiu ao Maio de 1968 e entrou no ativismo político. Andou pelos "bidonvilles" e acolheu desertores e refratários, que chegavam a salto à capital francesa. As visitas à Albânia serviram-lhe de vacina contra a militância política. Hoje, olha para a guerra em Gaza com tristeza. É crítica feroz de Benjamin Netanyahu, que usa a guerra para a sua própria sobrevivência política, mas não aceita a palavra "genocídio" aplicada aos palestinianos.