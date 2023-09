Fernanda Botelho: “Não podemos continuar a odiar as plantas silvestres”

"Deveria ser proibido morrer sem cheirar o perfume de uma flor de laranjeira", costuma dizer Fernanda Botelho, a mulher que se confunde com as plantas. Nasceu e cresceu entre a Praia do Magoito, em Sintra, e Torres Vedras. Viveu vários anos em Inglaterra - e no mundo inteiro -, estudou na Scottish School of Herbal Medicine, fez formações em botânica, fitoterapia e pedagogia e escreveu os livros "Ervas que se Comem" e "Uma Mão Cheia de Plantas que Curam", entre muitos outros. Organiza passeios de reconhecimento de plantas e faz parte do projeto A Recoletora, que junta botânicos, chefs e artistas para recuperar a reputação das plantas silvestres, também chamadas de "invasoras, daninhas, exóticas, bravias, infestantes, fora do lugar, indesejadas". A herbalista portuguesa quer honrar as "plantas de má fama". E diz mesmo: "Não há ervas daninhas - elas são insubmissas".