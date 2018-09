Filipe Duarte: “Ando a trabalhar para perder o ego”

“A exposição pública é uma grande armadilha, vejo muita gente a perder-se no espelho. Sim, eu também caí nessa armadilha”, diz o actor Filipe Duarte, que volta agora ao teatro com o texto “A Fera na Selva”, de Marguerite Duras, a partir de um conto de Henry James. A peça, encenada por Miguel Loureiro, vai estar no CCB entre 4 e 6 de Outubro.