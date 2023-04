Fim da lei dos sefarditas fecha porta da Europa aos judeus brasileiros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Sou um judeu em processo de conversão." É assim que Leandro da Mota Damasceno se apresenta. O carioca de 45 anos é um dos mais de 57 mil descendentes de judeus sefarditas que conseguiram a nacionalidade portuguesa até 2021 ao abrigo do regime jurídico criado em 2015 que pretendia reparar um lado negro da História de Portugal – a expulsão e perseguição dos judeus a partir do fim do século XV.

Até ter conhecimento desta legislação, Leandro nunca imaginou que poderia ter sangue judeu. Isto apesar de ter estudado numa escola judaica no Rio de Janeiro e de circular entre a comunidade judaica local.

Foi durante a pandemia que decidiu estudar a sua árvore genealógica para perceber se tinha ascendentes judeus. "Paguei a uma genealogista portuguesa e também fiz pesquisa por conta própria", diz. Quando descobriu vários antepassados judeus sefarditas na família, avançou com o seu pedido de certificado na Comunidade Israelita de Lisboa (CIL).