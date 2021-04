Gerd Leonhard: “A maior mudança na história da Humanidade vai acontecer na próxima década”

Gerd Leonhard nasceu em Bona, na Alemanha, há 60 anos. Estudou teologia e filosofia, aprendeu música na Berklee College of Music em Boston, tocou guitarra em bares, gravou discos. Em 1995, "descobriu" a internet e depois fundou a LicenseMusic, antecessora do Spotify. Publicou "O Futuro da Música", que se tornou uma espécie de bíblia do negócio digital. Antecipava então a teoria "Music Like Water": a música deixaria de ser um produto para se transformar num bem de fluxo gratuito. "Depois desse livro, as pessoas começaram a dizer que eu era um futurista." Ele diz que apenas observa o óbvio. Está nos "rankings" mundiais dos pensadores mais reputados. O seu último livro chama-se "Tecnologia versus Humanidade" e é também sobre isso que vai falar no 30.º Congresso das Comunicações da APDC, que se realiza a 12 e 13 de maio, em formato híbrido - tal como o mundo.





