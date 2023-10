Há uma “luta” entre os santos e as bruxas

Celebrações religiosas ou festividades pagãs? A fé milenar que assenta no culto dos santos, mártires e fiéis em geral ou a tendência que parece virar algumas franjas para eventos que roçam o obscurantismo e as trevas? Como se deve celebrar o dia 1 de novembro? Chamando-lhe Dia de Todos os Santos ou Halloween? As opiniões dividem-se. Dentro da Igreja Católica algumas pessoas entendem que é o momento de por cobro a alguns rituais que consideram negativos. Os seguidores do Dia das Bruxas, por sua vez, afirmam não pretender protagonismo religioso, mas apenas dar asas a uma tradição celta que privilegiava a gastronomia.

O padre Anselmo Borges, professor de Filosofia na Universidade de Coimbra, assim como o padre Constantino Alves, conhecido interventor em causas sociais, sobretudo na zona de Setúbal, onde professa, entendem que o Halloween, o Dia das Bruxas que muitos países europeus importaram dos Estados Unidos da América, está a ganhar uma dimensão que ameaça tornar o rito pagão como uma normalidade e a fé católica como algo secundário.