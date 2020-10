Ilídia Cabral: As escolas têm de preparar os alunos para a imprevisibilidade do mundo

A escola tem nesta pandemia a sua grande oportunidade de mudança. Esta é a perspetiva de Ilídia Cabral, coordenadora do SAME - Serviço de Apoio à Melhoria da Educação Universidade Católica Portuguesa. O modelo educativo em vigor "está obsoleto" e isso ficou evidente quando as escolas fecharam e as aulas passaram a ser lecionadas pela internet. Mas não é a tecnologia que vai criar a escola do século XXI. É uma mudança de mentalidade transversal à comunidade educativa e à sociedade em geral. No meio de toda a imprevisibilidade que vivemos, é preciso "trabalhar a resiliência dos alunos", afirma a académica que tem estudado a inovação na educação.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;