Jimmy Wales, o Wiki Man

Jimmy Wales, co-fundador Wikipédia, esteve em Lisboa, a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para falar sobre as mudanças no mundo do trabalho. A tecnologia está a trazer crises sociais, admite. E é mais difícil ainda encontrar soluções para as pessoas que estão a perder os empregos quando temos “maus actores” no poder político.