João Barrento: O único lugar onde ainda existem valores é a Bolsa

Nem na Bolsa hà Valores !!!

Há 17 minutos

Estou de acordo com tudo o que é dito,

excepto em um ponto:

vivo em grande parte da minha atividade nas Bolsas

e hoje, com os meus critérios rigorosos

de seguir uma filosofia dita de Valor,

aos preços atuais,

não consigo encontrar títulos

que de fato possam consubstanciar a aplicação daquela.

Quanto a Valores elevados na Sociedade,

é com profunda tristeza

que chego a conclusão similar a Diógenes o Cínico, na velha Atenas.

Tal é para mim a pior herança de anos

em que a Liberdade foi retirada aos Portugueses,

com a consequência de que,

só pelo receio da punição e não por espírito de civismo,

são induzidos a trilhar o caminho da retidão.

(veja-se o que se passa naquilo que normalmente é

um dos mais representativos espelho de Valores de um país: o futebol !)

Mas mantenho a esperança que, com o tempo,

tão funesta herança venha a desaparecer

e que "outros Valores mais altos se alevantem"