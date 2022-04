João Cerejeira: Há um desacreditar dos trabalhadores nos sindicatos

Os sindicados e as associações patronais precisam de sangue novo e mostram resistência à mudança. A crítica vem do economista João Cerejeira, especialista em questões de trabalho. A nova realidade laboral obriga a encontrar "outras formas de captar franjas da população que estão sucessivamente ausentes dos processos negociais". Agora que se discute o Orçamento do Estado, o professor da Universidade do Minho alerta que, ao não haver uma atualização de salários e pensões acima dos 0,9% para fazer face à inflação, estamos perante uma outra forma de austeridade, que "corresponde a cortar, num ano, meio salário a cada português". João Cerejeira acredita que o Governo pode ir mais longe e tem margem para baixar os impostos.





