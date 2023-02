João Maurício Brás: “O atraso português é um modo de estar”

É assim que João Maurício Brás responde à pergunta do seu próprio ensaio "O Atraso Português - Modo de Ser ou Modo de Estar?", editado pela Guerra & Paz. Com um estilo assumidamente provocador e uma linguagem feita de imagens fortes, o autor, doutorado em Filosofia, tem outros títulos publicados, tais como "Os Democratas que Destruíram a Democracia" e "Os Novos Bárbaros - A moral de supermercado". Crítico mordaz da chamada pós-modernidade, escreveu também "A Importância de Desconfiar" e "O Mundo às Avessas - O manicómio contemporâneo". Nasceu em Sines, conviveu com o poeta Al Berto, foi discípulo do filósofo Fernando Gil e é um estudioso atento da obra de Onésimo Teotónio Almeida.