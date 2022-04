João Peixoto: Neste momento, temos uma Síria dentro da Europa

O facto de todos os países europeus estarem a receber de braços abertos os refugiados da guerra na Ucrânia é um fenómeno surpreendente. Este clima "não existia há dois meses", refere João Peixoto, investigador nas áreas das migrações internacionais, demografia e sociologia económica. De facto, o tema das migrações era dos mais fraturantes no bloco europeu. O que mudou? A proximidade geográfica de uma guerra, um inimigo comum - a Rússia - e a identificação que as populações sentem com os refugiados. Mas, quando a guerra acabar, "vamos voltar às divergências habituais", prevê o professor no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa.





