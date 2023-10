João Ribeiro-Bidaoui: Há uma naturalização da “cunha”

Percebeu cedo que ter uma boa rede de relações abre portas. E, mais tarde, na política, comprovou-o. João Ribeiro-Bidaoui, que foi porta-voz do Partido Socialista entre 2011 e 2013, fez a primeira tese de doutoramento sobre o sistema do compadrio em Portugal, o que provocou alguns "sorrisos amarelos" na academia, confessa. A sua investigação está agora condensada no ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos "O compadrio em Portugal", onde deixa claro que o sistema da "cunha" é transversal à sociedade portuguesa e não é um fenómeno exclusivamente nacional. Apesar da enorme condenação social do pedido de favores, a verdade é que existem dois pesos e duas medidas. Se se tratar de um pedido para um familiar é aceite mas se for um político a fazê-lo, é automaticamente reprovado.