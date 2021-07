Jorge Rodrigues: Noutros países, a música erudita é um fenómeno popular como o futebol

É o apresentador do Festival ao Largo desde o seu início, há 13 anos. Mas a ligação de Jorge Rodrigues ao Teatro Nacional de São Carlos tem mais de quatro décadas. Começou em 1974 quando, aos 13 anos, viu o bailado “A Bela Adormecida”. Depois nunca mais saiu daquela que chama a sua segunda casa. É cantor do coro do São Carlos, mas também já encenou óperas e fez programas de rádio.

