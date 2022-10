José Pacheco: “Fui para a educação por vingança. Fiquei por amor”

O pedagogo e educador José Pacheco fundou a Escola da Ponte em Portugal e acompanha vários projetos no Brasil. Defende uma escola sem turmas, sem salas de aula, sem testes. Constrói comunidades de aprendizagem - são as suas utopias realizáveis. Diz que o sistema educativo está obsoleto e que condena à ignorância. "Temos alunos do século XXI, com professores do século XX a trabalhar como no século XIX", costuma dizer. Foi membro do Conselho Nacional de Educação e recebeu a comenda da Ordem da Instrução Pública. Vive no Brasil, mas virá a Portugal testemunhar uma "nova construção social de educação". "Vamos criar uma ideia de escola à medida do século XXI." Acompanha também a Open Learning School, uma rede de escolas de "aprendizagem aberta" que nasceu por iniciativa do empresário André Rosendo. "Vai dar cartas no meio empresarial."