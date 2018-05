José Soares: Hoje, as pessoas fazem dois turnos por dia

Chama-se José Soares, nasceu no Porto, doutorou-se em Fisiologia, a ciência dos porquês, como descreve. Ele queria perceber as reacções do corpo à temperatura, à humidade, ao stress e à fadiga. Começou por fazer investigação pura na academia, mas o espaço além dos muros da faculdade chamava por si. Hoje treina "atletas corporativos". Aplica os seus conhecimentos ao mundo da gestão, criando programas de melhoria da performance em empresas como a Deloitte, Banco Popular, Brisa e Farfetch.