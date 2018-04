Karla Campos: Por ser mulher, há sempre um maior questionamento do meu trabalho

Nasceu no Brasil, onde viveu os seus primeiros seis meses. Veio para Portugal e regressou anos mais tarde a São Paulo. Assistiu aos anos quentes de Collor de Mello, estudou gestão e aprendeu a dirigir empresas no meio do caos. Voltou a Portugal e, em 2004, lançou o que viria a ser o EDP Cool Jazz, que terá este ano a sua 15ª edição.