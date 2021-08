Maria João Tomás: “Os talibãs não estão mais moderados, nem mais tolerantes”

Maria João Tomás é professora no Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, investigadora na Universidade Autónoma e coordenadora da nova Biblioteca do Médio Oriente e Norte de África, instalada na Biblioteca de São Lázaro, em Lisboa - um projeto pensado para combater os populismos e facilitar os negócios em geografias que são um mosaico complexo de etnias, religiões e culturas. Especialista em assuntos do Médio Oriente, lembra que os talibãs controlam agora a maior potência opiácea do mundo e explica como o Afeganistão pode mudar o xadrez político da região e alterar a relação de forças entre o Ocidente e o Oriente. Tudo depende do papel da China, que terá de conseguir manter a estabilidade no Paquistão.





