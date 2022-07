Matilda, ou a maldição das mulheres cientistas

À escala global, são cada vez mais as mulheres que seguem carreiras científicas. Mas continuam a publicar menos do que os homens, recebem menores financiamentos e têm mais dificuldade em chegar a cargos de responsabilidade. Identificado há mais de 100 anos, o “efeito Matilda” – expressão que homenageia a ativista Matilda Joslyn Gage, autora do ensaio “Woman as an Inventor”, – continua a grassar no setor da investigação

