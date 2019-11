Medronho nosso de cada dia

Outono é tempo de apanha do fruto, que segue para as destilarias, onde se dá a alquimia. No alto da Serra de Monchique, brinda-se ao néctar da terra. É sobre ele e sobre o seu mundo que nos fala o projeto “Medronho”, ciclo de espetáculos da iniciativa “Lavrar o Mar”, integrada no programa cultural 365 Algarve.