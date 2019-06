Miguel Patrício: O português que vai voltar a dar sabor à Kraft Heinz

“Um indivíduo muito simples”. É assim que o juiz Carlos Alexandre descreve o amigo de infância Miguel Patrício. O gestor português assume no dia 1 de julho o cargo de CEO da Kraft Heinz, um gigante alimentar norte-americano, presente em mais de 40 países, que atravessa um período conturbado. Miguel mistura a “essência portuguesa” com uma “alegria e forma de ver a vida brasuca”, diz a irmã, Maria, que lhe gaba as qualidades na cozinha. O tio Luís realça o facto de ter “uma mente aberta, global” e um “sentido de família enorme”.