Miguel Prudêncio: “Há 10 institutos no país que em breve podem começar a realizar testes”

Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular, lidera um projeto de desenvolvimento de uma vacina contra a malária. O cientista foi “resgatado” pela equipa do IMM que está a produzir testes para detetar covid-19. Ao todo, cerca de 100 voluntários trabalham com um misto de ansiedade e entusiasmo para dar resposta a uma encomenda de 10 mil testes.