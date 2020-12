Miguel Saraiva: “Se entrarmos na guerra do preço, não vamos sobreviver”

O Parlamento da República de Trinidad e Tobago e a Universidade de Hanói são algumas das obras do ateliê Saraiva + Associados. O mercado internacional representa hoje 15 % das receitas da empresa, que está em países como Colômbia, Brasil e Cazaquistão. Em Nursultan, por exemplo, o gabinete assinou o projeto Forte Bank Headquarters. Em Almaty, está a conceber um complexo com 100.000 m2. Só as obras de grande escala compensam o investimento necessário para concretizar a internacionalização, sublinha Miguel Saraiva. O arquiteto está também a reaprender a relação com a China e com os chineses. Para não cometer erros antigos.





