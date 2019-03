Mónica Vale de Gato: “As mulheres comediantes ainda são um bocadinho abafadas”

“Quando um homem conta uma piada, está a ser engraçado. Se for uma mulher, quer chamar a atenção ou é parva”, diz a humorista Mónica Vale de Gato. Repórter no programa “5 Para a Meia-Noite”, criou a página A Caixa de Areia – “para eu colocar toda a m*rda que me apetecer” – e é uma das protagonistas da peça “Os Profissionais”, uma comédia sobre o mercado de trabalho que vai estar no palco do São Jorge este sábado, dia 9 de março.