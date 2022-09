Sensibilizar para os problemas do sobreiro e para o declínio do montado: é este o principal objetivo das “Histórias à Sombra do Montado”, projeto de Hugo Tornelo e Rita Gonzalez, em formato de banda desenhada, que chegará aos cafés e bibliotecas de Odemira no final do mês

Nasceram as Histórias à Sombra do Montado









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Nasceram as Histórias à Sombra do Montado O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar