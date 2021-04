Necessários e mal pagos

Longe do aglomerado de estafetas que se acotovelam a curta distância do McDonald’s da Avenida da República, em Lisboa, Ana Cláudia Sestini aguarda alguns quarteirões à frente a chamada de uma das plataformas com quem trabalha: Uber Eats e Bolt (usa um saco Glovo, por ser mais confortável para as costas). A porta de serviço de um concorrido restaurante italiano fica logo ali e o local permite-lhe acesso rápido a outros estabelecimentos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...