Nuno Valério: Nenhum governo gosta de adotar “políticas de austeridade”, mas não vai haver remédio

O historiador económico Nuno Valério não tem dúvidas de que se a pandemia da covid-19 se prolongar, e não houver uma resposta europeia concertada para responder à crise, Portugal corre o risco de “voltar para o pelotão de baixo”. O impacto económico será maior, “em termos de redução da atividade económica e dos rendimentos, do que qualquer outro fenómeno que esteja na recordação das pessoas vivas”, garante o coordenador científico do Gabinete de História Económica e Social do ISEG.