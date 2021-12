O colecionador de postais de Natal

A tradição de enviar postais de Boas Festas perdeu força com a chegada das tecnologias. Mas ainda há quem faça questão de não deixar morrer um costume que marcou gerações. São exemplo disso os colecionadores de postais, como Paulo Dias, que tem mais de 1200 inteiros postais natalícios dos Correios. O seu acervo começa no ano em que foram lançados – em 1939. Mas estes cartões não serviam apenas para desejar Festas Felizes. Também contam a História do país.

O colecionador de postais de Natal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: O colecionador de postais de Natal O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar