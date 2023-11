O dia em que o Parlamento foi sequestrado

Foto em cima: A 12 de novembro de 1975, uma multidão de cerca de 100 mil pessoas rodeou o Parlamento. A manifestação, organizada pelos sindicatos da construção civil, começou por ser uma reivindicação por melhores salários e condições de trabalho no setor, mas a recusa do governo em receber os dirigentes sindicais transformou o protesto num cerco de 36 horas.

"Não gosto de ser sequestrado. É uma coisa que me chateia!" O desabafo irado do então primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo foi feito há 48 anos, depois do cerco à Assembleia Constituinte, que durou 36 horas. Entre 12 e 13 de novembro de 1975, os deputados ficaram reféns de uma multidão de trabalhadores da construção civil que reivindicava aumentos salariais e melhores condições de trabalho. Lá dentro, deputados e funcionários passaram fome e dormitaram em sofás ou deitados nas mesas no plenário. O momento histórico é relatado no livro "Cerco ao Parlamento", de Isabel Nery, que revela pormenores insólitos, como o helicóptero que foi enviado da base aérea do Montijo com sandes e vinho para alimentar os reféns. Apesar de ter muitos momentos caricatos, esta história poderia ter degenerado numa guerra civil.