A investigação tecnológica da última década permitiu a criação de ambientes virtuais que, com recurso a realidade virtual, ao mundo dos dados e a plataformas “digital twins”, replicam de forma quase perfeita o mundo real. A multiplicidade de aplicações, que vão do turismo à indústria, passando pela medicina e pelo entretenimento, fazem com que o “mirrored world” seja uma das principais tendências para os próximos anos

O mundo replicado









