O património oral do Alentejo está em risco?

O sotaque cantado, as palavras estranhas nascidas em eras de que ninguém se lembra e essa maneira de falar tão própria que tira o "i" do "lête" para o "botar no caféi" são apenas algumas características do modo como as pessoas ainda se expressam no Alentejo. Um linguajar diferenciado, muitas vezes nascido no meio dos trabalhos agrícolas, vincado por um isolamento de muitas décadas. Um património linguístico de tal modo rico que deu origem ao reconhecimento de um dialeto, o barranquenho, que ainda se mantém vivo naquela vila da raia.

Há, no entanto, preocupações crescentes quanto à preservação destas oralidades. Hoje, é frequente encontrar crianças num infantário de qualquer um dos 47 concelhos alentejanos e também dos 11 da Lezíria do Tejo que foram administrativamente anexados e que falam com entoação e termos... brasileiros.