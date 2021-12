O vulcão de Clark Gable

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A máquina de propaganda e rectificação do PS é boa, a melhor do país, mas a máquina que Howard Strickling e Eddie Mannix geriram, dos anos 20 aos 50, na MGM, o mais famoso estúdio cinematográfico de Hollywood, era meticulosamente melhor e de outro tipo.Longe de mim estar ainda a comparar a estreladíssima MGM com o PS, mas vejam: o actor Clark Gable, futuro herói de "E Tudo o Vento Levou", está amarrotado na berma ...