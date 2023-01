Oksana Lyniv: “Há uma ligação muito perigosa entre arte e política”

Foi a primeira mulher a dirigir uma orquestra no histórico Festival de Bayreuth, na Alemanha, e também a primeira mulher a conduzir uma casa de ópera italiana. A maestrina ucraniana Oksana Lyniv, diretora musical do Teatro Comunale di Bologna, recebeu em novembro passado o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural. Na cerimónia de entrega do prémio, a maestrina portuguesa Joana Carneiro dizia: "Oksana Lyniv procura com os seus gestos, com a sua vida, não só fazer o bem na música, mas também o bem com a música." Oksana nasceu em Brody, estudou piano, flauta, violino e canto e dirigiu uma orquestra pela primeira vez aos 16 anos. É fundadora e diretora artística do Festival LvivMozArt e da Orquestra Sinfónica Juvenil da Ucrânia. Assume-se como embaixadora cultural do seu país. Esteve em Portugal no início de janeiro, a dirigir o concerto de Ano Novo da Fundação Calouste Gulbenkian.