Os avós também têm direitos

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Margarida* entrou com a ação num tribunal da zona da Grande Lisboa em meados de outubro e já recebeu uma primeira convocatória. A audiência de partes está marcada para uma quarta-feira de fevereiro. Nesse dia, perante a filha e o ex-genro, acompanhada da sua advogada, espera ter oportunidade de explicar as razões que a levam a exigir um regime fixo de visitas do neto, atualmente com seis anos. "Eu não quero substituir-me à mãe, ...