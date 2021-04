Os Dados estão a mudar o futebol

“Big data”, sensores, GPS e batalhões de cientistas de dados. O até há pouco tempo intuitivo mundo do futebol está agora submetido a uma verdadeira revolução científica a nível global. Também a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) lançou recentemente um observatório, destinado a gerar conhecimento, o Portugal Football Observatory. As mudanças no “desporto rei” estão a ser tão vertiginosas que profissionais e peritos têm dificuldade em dar-lhe um nome abrangente. O mais popular é o de “football analytics”

