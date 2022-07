Os gestores também podem brincar

O momento era solene. Os líderes do G7 posavam para a tradicional fotografia de família na cimeira em Carbis Bay, no Sudoeste de Inglaterra, em 2021. De repente, a rainha Isabel II, sentada na fila da frente, quebrou o silêncio sepulcral ao perguntar ao primeiro-ministro Boris Johnson: "É suposto parecer que se estão a divertir?" Todos começaram a rir e o ambiente mudou.

É conhecido o sentido de humor da monarca de 96 anos, uma ferramenta que usa com frequência para aligeirar momentos formais e pôr mais à vontade quem a rodeia. De facto, uma piada de um líder no momento certo pode funcionar como o desapertar de um botão numa camisa apertada – retira tensão.

Pedro Ventura, um empresário de 54 anos, aprendeu esta lição sozinho. Tinha 15 anos quando o pai morreu precocemente e ficou, juntamente com a mãe, com a empresa da família nos braços. Aos 16 anos já era empresário e aos 18 já assinava cheques. Quando estava no serviço militar, era ao telefone, no quartel, que tentava resolver os problemas da fábrica. "Não imagina o stress e a ansiedade", revela.