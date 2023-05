Os "olheiros da cultura" estão de regresso a Portugal com a 5.ª edição do RHI - Revolution Hope Imagination, evento que se realiza entre os dias 5 a 13 de maio de 2023 em 11 cidades portuguesas e que traz ao país programadores culturais internacionais, também para debater a relação entre a arte e os negócios. Este é um certame organizado pelo Arte Institute, organismo criado em 2011 por Ana Ventura Miranda, com o objetivo de internacionalizar a cultura portuguesa.





"O RHI é já uma espécie de trampolim para palcos internacionais, já que estes programadores estão em Portugal como uma espécie de ‘olheiros da cultura’, em busca de novos talentos para lançar nos seus palcos", refere, em comunicado, Ana ventura Miranda, distinguida em 2015 com o prémio revelação na 27.ª edição do Prémio Dona Antónia Adelaide Ferreira.





Patrícia Marys e Nara Campos, do Museu de Arte do Rio (MAR), Erika Elliott, diretora artística executiva da City Parks Foundation, em Nova Iorque, Rosemary Gill, presidente e CEO do Zeiterion Performing Arts Center, em New Bedford, serão alguns dos nomes presentes na edição deste ano do RHI - Revolution Hope Imagination.





Cidades como Évora, Braga e Funchal serão palco de várias palestras e "workshops" que vão reunir artistas, agentes culturais e público em geral. No dia 9 de maio é apresentada em Lisboa a "Rede do Empresário - BSN Cultura e Turismo". A apresentação será feita na Culturgest, onde decorrerão diversas conferências, seguidas de um concerto de Guilherme Schwab.