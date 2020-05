Pandemia escalou "guerra" sino-americana

A ameaça de os Estados Unidos retirarem as contribuições financeiras à Organização Mundial da Saúde e abandonarem a organização, por causa da sua “alarmante falta de independência” em relação à China, é o episódio mais recente na “guerra” sino-americana. O conflito aberto, agravado pela covid-19, vai condicionar a ordem mundial pós-pandemia. E a globalização pode não voltar a ser o que era. Mas as verdadeiras razões do Presidente norte-americano para apontar o dedo a Pequim são de política interna.