Paragrafino Pescada confronta-se com a sua absoluta ignorância

Sejam bem-vindos a esta acolhedora casa de palavras. Começo por dizer que o apuramento da seleção portuguesa para os oitavos de final do Euro 2020 não me surpreendeu, embora a vitória contra a Hungria não estivesse nos planos. A ideia era um empate para nos deixar inquietos logo desde o início e esse desiderato só aconteceu no segundo jogo, quando perdemos com a Alemanha.Indiscutivelmente, o engenheiro Fernando Santos é um ...