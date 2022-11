Paragrafino Pescada: desculpa, Ana Malhoa, mas tive de escrever sobre ele

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Importa não fugir aos temas mais marcantes da atualidade, pelo que é inevitável falar da Marta Gil e dos problemas que tem atravessado resultantes do facto de ter substituído a Pipoca Mais Doce como comentadora do Big Brother. Marta não convence e é arrasada com críticas e, se acham que isto não é relevante, têm razão, porque este arranque tinha apenas a intenção de os levar ao engano.





...