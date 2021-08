Paragrafino Pescada, Pila, Piassab, o marido da Lara e Extremina. Uma equipa vencedora

Estamos a caminho das eleições autárquicas, um evento político que tem uma enorme vantagem por comparação com as legislativas: não há tempos de antena, seja na rádio ou na televisão, as TV partem do pressuposto de que só existem eleições em Lisboa e no Porto (uma prova do denominado centralismo democrático), e é-nos permitido aceder a informação absolutamente acessória

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...