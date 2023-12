Paragrafino Pescada quer ser influenciador em 2024. E você?

Feito o balanço do ano (os diletos e as diletas não veem, mas acabei de fazer repetidamente movimentos de embalar com a minha agenda de 2023, dando assim por concluída esta hercúlea tarefa), cumpre-me agora olhar para 2024 com olhos de ver, porque, citando António Gedeão, “os meus olhos são uns olhos,/e é com esses olhos uns/que eu vejo no mundo escolhos/onde outros, com outros olhos,/não veem escolhos nenhuns”.



...