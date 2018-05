Paulo Nozolino: A qualidade dos homens tem vindo a degradar-se

Paulo Nozolino é uma figura central da fotografia contemporânea. Ele é o homem que escurece para ver melhor, ele é o homem que escava a realidade para devolver a história. Parte do seu trabalho está no segundo volume da Série Ph, colecção de monografias dedicada à fotografia portuguesa contemporânea com a chancela da Imprensa Nacional. Tem direcção editorial de Cláudio Garrudo e textos de Sérgio Mah e Rui Nunes.