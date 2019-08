Paulo Pires do Vale: Deitar abaixo o muro entre a escola e a comunidade é fundamental

Paulo Pires do Vale foi escolhido pelo Governo para implementar no país o Plano Nacional das Artes, que entrará em vigor já este ano letivo. O professor universitário, mestre em filosofia, ensaísta e curador defende que as artes têm de entrar nas escolas para abrir várias linguagens para além da que até agora imperou - a lógico-verbal. Para ele, isso tem limitado muitos alunos que se sentem desenquadrados no sistema educativo. No plano, toda a comunidade é convidada a participar e não apenas as escolas. As empresas terão um papel fundamental, até as mais pequenas.