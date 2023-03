Paulo Sucena: Há quem se esteja a aproveitar do descontentamento dos professores

Marçal Grilo, ex-ministro da Educação, chama-lhe "príncipe do sindicalismo". Paulo Sucena foi secretário-geral da Fenprof entre 1994 e 2007. Sentou-se à mesa das negociações com uma lista infindável de ministros. De Roberto Carneiro a Maria de Lurdes Rodrigues. É um sindicalista poeta, para quem a palavra tem muito valor, porque "ajuda a transformar, a refletir e a ver criticamente". Atualmente é membro do Conselho Nacional da Educação (CNE) e olha com preocupação para a crise que está a atravessar a carreira docente. Mas, na luta dos professores, não concorda com as greves intermitentes, uma novidade lançada pelo STOP. "Estão a surgir, no movimento reivindicativo, outros atores à procura de protagonismo", refere.