Pedidos de ajuda alimentar não param de aumentar

Há mais gente com carências alimentares em Portugal. As cidades de maior dimensão, mas também algumas zonas que todos pensam ser ricas devido ao turismo, são as mais afetadas. Instituições como o Banco Alimentar ou a Refood referem que os pedidos não param de aumentar e que, cada vez mais, surgem pessoas que antes integravam a classe média a pedir comida.

"A situação não está nada boa. Muita gente que antes vivia no limiar da pobreza, agora acabou por transpor a linha. Existe muita fome envergonhada no país, e há cada vez mais pessoas a necessitar de auxílio", testemunha Hunter Halder, o americano fundador da Refood, instituição que combate o desperdício alimentar através da recolha de comida que sobra nos restaurantes, supermercados, padarias, cafés e pastelarias. Os alimentos são depois distribuídos por quem mais necessita.