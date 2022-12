Pedir fiado e comprar menos. Os sinais de pobreza no pequeno comércio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os comerciantes de bairro conhecem os clientes pelo nome e ouvem-lhes os lamentos atrás do balcão: queixam-se de que têm cada vez menos dinheiro, que os produtos estão muito caros e que têm dificuldade em pagar as contas. Alguns pedem fiado e já ninguém compra nada sem primeiro perguntar o preço. Também os lojistas estão a passar dificuldades. Todas as semanas são informados pelos fornecedores de que os preços dos produtos vão aumentar, e andam numa luta para ver onde comprar mais barato. Para já, os clientes ainda não deixaram de consumir. Mas os comerciantes temem uma quebra de vendas em 2023.