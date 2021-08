Pedro Matos Soares: “O fardo económico das alterações climáticas já chegou”

Os países do G7 enfrentam uma perda anual de 8,5% do PIB em 2050 se as temperaturas subirem 2,6 °C e o mundo não for mais assertivo a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE). As projeções do Swiss Re Institute, divulgadas em junho, ganharam nova força com o mais recente relatório do IPCC (Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas). Pedro Matos Soares, físico da atmosfera, está envolvido no consórcio internacional de modelação climática regional (CORDEX) e é autor de vários estudos citados no documento do IPCC. Investigador principal no Instituto Dom Luiz, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, coordena um novo projeto, com o apoio dos EEA Grants (European Economic Area Grants), que envolve o Banco de Portugal e vai medir o impacto do aquecimento global, também na economia nacional.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;