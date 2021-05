Pensar o futuro da água

Em menos de 20 anos, Portugal enfrentará problemas de falta de água. As soluções para responder às necessidades de um país cada vez mais seco e quente passam pela eliminação do desperdício de água, pela aposta numa agricultura mais inteligente e pelo investimento em fontes alternativas, como as águas residuais tratadas e, acautelados os prós e contras, a dessalinização

Pensar o futuro da água









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.