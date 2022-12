Peter Stilwell: “A ligação entre trono e altar é sedutora, mas perniciosa"

Aos seis anos, no alto do Convento dos Capuchos, em Sintra, pensou que gostaria de ser padre. O sonho de menino realizou-se. Peter Stilwell, doutor em Teologia, foi vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e reitor da Universidade de São José, em Macau. A vida de sacerdote teve momentos marcantes: foi tradutor da Madre Teresa de Calcutá, quando a missionária esteve em Portugal nos anos 1980. Recorda que era uma mulher "muito pragmática" que se relacionava com as irmãs como se fosse uma avó. Peter Stilwell foi cinturão negro no aikido, arte marcial que o ajudou a descobrir "a relação subtil do espírito e do corpo" e é capelão da Capela do Centro Comercial das Amoreiras. No Patriarcado de Lisboa, é responsável pelo departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Inter-religioso. Olha para a comunidade católica com preocupação, pois está focada em "questões internas e na disputa entre sensibilidades culturais".